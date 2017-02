Gjestegården endelig solgt

RØYRVIK: At de som skulle overta gjestegården var lokale og ville drive stedet som gjestegård, har vært et veldig viktig kriterium for kommunen som nå sparer 230.000 kroner årlig.

– Vi er godt fornøyd med salget, og har lagt inn to klausuler i kontrakten. Det ene er at stedet skal drives videre som gjestegård. Det andre er at kommunen har forkjøpsrett om de en dag bestemmer seg for å selge, sier ordfører Hans Oskar Devik.

Gjestegården vil ha en markering av nytt eierskap fredag 3. mars. Roger Hansen fortsetter som daglig leder.