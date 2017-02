Leka vokser mest

LEKA: Det viser fersk befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

1. januar 2016 bodde det 562 i Leka kommune. Ett år senere hadde antallet vokst til 584. Det gir en prosentvekst på 3,9. Ingen andre nordtrønderske kommuner er i nærheten av samme økning i folketallet.

Mens Leka er på topp – har Namdalseid kommune hatt ei negativ utvikling i folketallet det siste året. Fra 1.622 1. januar 2016 til 1.593 nøyaktig ett år senere. Ingen andre kommuner i fylket har hatt større prosentvise nedgang. Namdalseid har 1,8 prosent fall i folketallet.

Pila for befolkningsutvikling peker også nedover for Flatanger. Fra 1.103 i 2016 til 1.090 på samme tidspunkt i år. Det gir en befolkningsnedgang på 1,2 prosent. Det er den tredje største nedgangen i fylket – Leksvik kiler seg mellom de to namdalskommune med en nedgang på 1,4 prosent.

Sett i lys av tvangssammenslåinga av de fire kommunene i ytterdistriktet, er det verdt å merke seg at alle fire har hatt en folkevekst det siste året.

Her er en oversikt over utviklinga i folketallet blant kommunene i Nord-Trøndelag (med tall for 1/1 2016 i venstre kolonne, deretter tall for 1/1 2017 i høyre kolonne og prosentvise oversikt i høyre kolonne):

* Nord-Trøndelag 136.399 137.233 0,6 %

* Steinkjer 21.781 21.972 0,9 %

* Namsos 13.010 13.051 0,3 %

* Meråker 2.523 2.508 -0,6 %

* Stjørdal 23.308 23.625 1,4 %

* Frosta 2.631 2.630 0 %

* Leksvik 3.531 3.480 -1,4 %

* Levanger 19.610 19.892 1,4 %

* Verdal 14.885 14.849 -0,2 %

* Verran 2.527 2.515 -0,5 %

* Namdalseid 1.622 1.593 -1,8 %

* Snåsa 2.139 2.159 0,9 %

* Lierne 1.375 1.389 1 %

* Røyrvik 469 469 0 %

* Namsskogan 867 872 0,6 %

* Grong 2.466 2.467 0 %

* Høylandet 1.250 1.264 1,1 %

* Overhalla 3.825 3.840 0,4 %

* Fosnes 633 628 -0,8 %

* Flatanger 1.103 1.090 -1,2 %

* Vikna 4.387 4.418 0,7 %

* Nærøy 5.126 5.138 0,2 %

* Leka 562 584 3,9 %

* Inderøy 6.769 6.800 0,5 %

* Bindal 1.465 1.473 0,5 %