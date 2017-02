Skituren kan bli et mareritt for hunden din

Skisesongen er høysesong for kuttskader, og de fleste skiskadene skjer på grunn av fjellski med stålkanter.

– Hvis du har hund, anbefales det å bruke fjellski uten stålkanter eller fjellski med stålkant bare på midten av skiene. Kantene kan også slipes, sier Knut Høihjelle, som har vært hundeeier i 40 år og ofte tar med seg hundene på fjellet.

Han anbefaler hundeeiere som har tenkt å ta med seg bikkja på fjellet å investere i jaktski.

– Det er brede, ganske korte ski med myk tupp, som er laget for at du skal ha stor bæreflate, lett å svinge og komme seg fram i kronglete terreng, sier Høihjelle.

– Du kan riktignok savne stålkantene når det er is og hard skare i fjellet. Men det viktigste er å tenke på hunden, legger han til.

– Hvis du først tenker sikkerhet, er det mye tryggere med feller under skiene. Da jakter du på en trygg og sikker måte. Du kan også gå uten staver. De glipper ikke, går saktere i nedoverbakker og gir spikerfeste oppover, fortsetter Høihjelle, som viser til en liten kuriositet:

– Det er stor etterspørsel etter norske treski, som er ypperlig for jakt. For det første er de veldig myke og fine mot underlaget, samtidig som de er gunstige for jakt. De er veldig stabile og god på de fleste fører, bortsett fra når det er bløtt. De nye treskiene er ikke nødvendigvis for nostalgikere, men er veldig praktiske til bruk under jakt.

Forsikringsselskapene ber deg ta med førstehjelpsutstyr til hunden med på tur.

– Det er lurt å kunne førstehjelp og å ha med nødvendig utstyr i sekken om du skal ha med hunden din på skitur, sier sjef for Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal.

Forsikringsselskapet får hver vinter flere skademeldinger om hunder som har skadet seg i skiløypene. Fjellski er ofte synderen når det kommer til kuttskadene, og skadene kan være svært alvorlige.

Han har følgende tips til hva du skal ta med i sekken, for å være beredt om skaden først skjer:

– Sårrens, kompresser, bandasje, plastertape og saks. Dette bør være med i sekken på lik linje med førstehjelpsutstyr for mennesker.

Veterinær ved AniCura Dyresykehus i Bergen, Tor Kvinge, understreker hvor viktig det er å ha med førstehjelpsutstyr, og vite hvordan man bruker det.