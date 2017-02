Slik slipper du å betale årsavgifta på bilen

NAMSOS: Vraker du bilen senest 20. mars slipper du å betale årsavgifta. Har du allerede betalt, vil du få refundert avgiften fra Skatteetaten. I tillegg får du 3.000 kroner i vrakpant.

– Våre mottakssteder leverer inn vrakmeldinga og tar seg av det administrative. Alt du behøver å gjøre er å møte opp med bilen, vognkortet og legitimasjon. Din gamle bil blir til nye produkter. Det er faktisk sånn at vi gjenvinner over 850 kilo metaller fra en vraket gjennomsnittlig personbil, sier Einar Høifødt som er ansvarlig for innsamling av vrakbiler i Norsk Gjenvinning.