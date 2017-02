Avlyser NA-karusell på Kolvereid

KOLVEREID: Skisporten i Ytre Namdal sliter i motvind. Mens Johan Hundseth og Thomas Hjalmar Westgård satser mot norsktoppen, så er det svært tynt i rekkene i de yngre klasser. Dette gir seg utslag i tynne startlister til søndagens terminfestede renn.

Da man ved fristens utløp torsdag kveld bare hadde 19 navn, ble Kolvereid IL i samråd med daglig leder Bjørn Bruvoll i Nord-Trøndelag Skikrets, enige om at rennet utgår.

– Jeg beklager det veldig, men å arrangere skirenn med så få deltakere er ikke moro for noen, sier rennleder Jann Inge Rosenvinge.

Han er glad for at han møtte forståelse hos Skikretsen.

– Verken vi eller dem ønsker avlysning, men Bruvoll forsto oss. Det er mye som skal på plass for å arrangere et NA-karusell, og med bare 19 til start, samt noen mulige etternølere, så fant vi det best å avlyse.