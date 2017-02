Ikke fornøyd på Kvitfjell

KVITFJELL: For i strålende solskinn i det første av to utforrenn under verdenscuphelga på Kvitfjell hadde Stian Saugestad startnummer 50. Under torsdagens gjennomkjøring kjørte han inn til en 26.plass, noe som hadde holdt til å få europacup-poeng hvis det hadde vært et offisielt renn.

Han klarte ikke å kjøre like bra i dag for i mål var han 1,68 sekunder bak slovenske Bostjan Kline som hadde ei vinnertid på 1,29.20. Saugestad sin tid var 1,30.88.

Beste nordmann ble Kjetil Jansrud på tredjeplass. Han var 0,20 bak Kline. På andreplass kom østerriske Matthias Mayer. Han var ett hundredel foran Jansrud.

Namsosingen var ikke helt fornøyd etter rennet.