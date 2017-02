Størst i Midt-Norge

STEINKJER: Årsmøtene i Coop Steinkjer 22. februar og Coop Midt-Norge 23. februar har besluttet å fusjonere de to samvirkelagene til det som vil bli Midt-Norges største handelsaktør.

Etter fusjonen vil Coop Midt-Norge ha en omsetning på 5,7 milliarder kr. Med 96 butikker i 19 kommuner dekker det nye samvirkelaget 80 prosent av befolkninga i de to Trøndelagsfylkene. Coop Midt-Norge vil med dette være landets nest største samvirkelag.

Økt konkurransekraft

– Formålet med fusjonen er å skape økt konkurransekraft som kommer begge lags butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge, i en pressemelding.

Begge samvirkelag har et mål om at dette skal bidra til å realisere Coop Norges strategi om et samlet og konkurransekraftig samvirkelag i Midt-Norge.

– Ingen steder er markedsandelen til Coop så høy som i Nord- og Sør-Trøndelag. Gjennom fusjonen blir vi enda sterkere. Etter en svært god prosess mellom oss og Coop Midt-Norge var det liten tvil om dette er en framtidsrettet beslutning til fordel for både medlemmer og ansatte, sier Bjørn Vik-Mo, administrerende direktør i Coop Steinkjer.

Regnskapsmessig får fusjonen tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2017, mens den rent foretaksmessig er planlagt å tre i kraft fra juni 2017.

Nøkkelfakta om Coop Midt-Norge etter fusjonen:

• Omsetning 2017 5,7 mrd. kr.

• Butikker 96

• Kommuner 19

• Ansatte 2000

• Medlemmer 179.000

• Totalbalanse 5,9 mrd.kr.

• Egenkapital 3,1 mrd.kr.

• Egenkapitalandel 53% av totalbalansen

• Finanskapital 3,2 mrd.kr.

• Eiendomsmasse 250.000 kvm