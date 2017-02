Røykutvikling på Motorhotellet

SPILLUM: Klokka 04.15 rykket politi og brannvesen ut til Motorhotellet på Spillum etter at brannalarmen hadde gått. Det viste seg at noen hadde sovnet fra matlaginga, noe som førte til at det nesten begynte å brenne på hotellet.

– Det var røykutvikling på stedet, og det var like før det begynte å brenne, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.