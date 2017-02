Westgård fikk det tøft i VM

LAHTI: Martin Johnsrud Sundby tok sølvet bak russeren Sergej Ustjugov etter å ha brukket staven da han satt i gang et voldsomt rykk mot slutten av løpet. Bak de to var Finn Hågen Krogh vassest og tok bronsjemedalje for Norge på den 30 km lange distansen med skibytte.

Westgård fra Leka endte over ti minutter bak gullmedaljevinner Ustjugov.