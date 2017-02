Akuttmottaket ved Sykehuset Levanger får kritikk

Et nasjonalt tilsyn som har blitt gjort på sykehuset viser blant annet at mindre enn halvparten av pasientene fikk adekvat helsetilsyn i henhold til hastegrader. Det skriver Trønder-Avisa.

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag mener Sykehuset Levanger har et forbedringspotensial når det kommer til pasienter med blodforgiftning.

– Når det gjelder pasienter med blodforgiftning er tidsvinduet svært lite. Du skal gjøre mye riktig på kort tid, og komme i gang med livreddende helsehjelp. Her har også Sykehuset Levanger et forbedringspotensial, sier fylkeslege Marit Kverkvild til T-A.

Alle får avvik

Kritikken kommer i kjølvannet av et nasjonalt tilsyn, med sepsis (blodforgiftning) som tema. I 2016 fikk Sykehuset Levanger den nasjonale Pasientsikkerhetsprisen for sin behandling innafor sepsis, med prosjektet «Stopp Sepsis Sykepleier».

Prosjektet dokumenterer at dødeligheten hos pasienter som blir innlagt med blodforgiftning ved Sykehuset Levanger er redusert med noe over 40 prosent. I rene tall betyr det 17 sparte menneskeliv i året.

Sykehuset er ikke alene om å få avvik på området. Faktisk har alle sykehusene der det har blitt gjennomført tilsyn fått kritikk.

– Sykehuset Levanger sitt avvik er blant de mer håndterbare. Men tilsynet viser at de nasjonale målsettingene ikke er oppnådd – og at vi fortsatt har noe å strekke oss mot, sier fylkeslegen til Trønder-Avisa.

Forbedringsprisen til HNT Helse Nord-Trøndelag kunne onsdag motta Forbedringsprisen 2016 på en nasjonal pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø.

– Ikke godt nok dokumentert

Svein Karlsen, Kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag, tar kritikken på alvor. Han sier rutinene er tatt tak i, og at pasientene får god behandling.

– Men vi har ikke alltid dokumentert godt nok hva som er gjennomført i detalj. Til tross for dette er vi trygg på at de som trenger rask og trygg behandling får viktig helsehjelp, sier Karlsen til T-A.

Han legger også til at både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos nå har valgt å melde seg inn i det nasjonale læringsnettverket for sepsis, for å styrke kvaliteten ytterligere.