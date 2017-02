Bittert tap for Lierne

LIERNE: Det gikk ikke helt etter planen da «Li-tausin» møtte Øksil søndag. Før kampen sa trener John Arne Vestnor at han var lei av å tape og at han hadde tro på seier. Slik ble det imidlertid ikke, for gjestene ble for sterke og vant til slutt kampen 3-1.

Trener Vestnor var ikke fornøyd etter kampen.

- Det er veldig bittert å tape denne kampen som vi hadde store planer, og tro på å vinne, sa han.

LIERNE-ØKSIL 1-3

(17-25) (25-16) (23-25) (20-25)