Ingen overtramp da politiet kontrollerte 16 snøskuterkjørere

På Storlien i Sverige reagerer løypekjører Niclas Holmedal sterkt på "norska jævla skitongar" som ødelegger skiløypene med sine snøskutere. For han er nemlig rimelig sikker på hvem som står bak ødeleggelse av skiløypene.

– Det er 99,8 prosent sjanse for at det er norske skitunger mellom 16 år og 22 år - som har fått skuter til 180.000 kroner av mor og far, sier Niclas syrlig - i en video som er lagt ut på facebook-siden til Storlien Fjällgård. Saken ble først omtalt av Trønder-Avisa.

Her i Norge og Namdalen ble det lørdag gjennomført en skuterkontroll i Namsskogan og Røyrvik i tidsrommet 09.00 - 16.00. Det ble kontrollert 16 snøskutere og politiet fant ingen overtredelser.

– Hva sjekker dere i slike kontroller?

– Vi kontrollerer promille, om førerkortet er gyldig, og om de befinner seg innafor skuterløyva, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.