Årets verste filmer kåret

Den årlige prisutdelinga The Golden Raspberry, bedre kjent som Razzie Awards, gikk av stabelen i helga. I motsetning til Oscar-utdelinga var det årets verste filmer og skuespillerprestasjoner som skulle hedres.

De store vinnerne i år ble dokumentarfilmen «Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party» og superhelteposet «Batman v Superman: Dawn of Justice» med fire priser hver.

Ben Affleck og Harry Cavill som spiller henholdsvis Batman og Supermann i sistnevnte film vant den lite flatterende prisen for «årets verste skuespillerkombinasjon».