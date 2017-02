– Bindal må beholde særvilkår

NAMSOS: Bindal har i dag gunstige vilkår i form av momsfritak på strøm, Nord-Norge-vilkår for landbruket, Norlands-vilkår hos Innovasjon Norge, omstillingsmidler fra Nordland fylkeskommune, og inntekter fra kraftverket i Kolsvik og Bindal kraftlag.

– Venstre i Bindal, Vikna, Nærøy og Leka står sammen om at Bindal skal få beholde dette også etter en kommunesammenslåing, skriver partiet i en pressemelding underskrevet av Magnar Bøkestad (Bindal Venstre), Bjørn Ola Holm (Vikna Venstre), Trond Sandnes og Åsmund Nilsen (Leka og Nærøy Venstre) og Hans Martin Storø (Nord-Trøndelag Venstre).

Venstre baserer dette på praksis fra sammenslåinger ellers i landet.

Partiet vil i tillegg arbeide for at Leka og hele Austra skal få samme vilkår som i Bindal innen landbruket, Innovasjon Norge og momsfritak på strøm.

– Tettere samarbeid med næringslivet i Nærøy og Vikna, offensiv satsning på blågrønne næringer og ekstraordinære midler, bør gi grunnlag for ny optimisme, mener Venstre i de fire kommunene.

Venstre skriver at de er opptatt av at sammenslåing av de fire kommunene får en god start, slik at man raskest mulig får startet arbeidet med å etablere den nye kommunen etter en snarlig avklaring fra Stortinget.