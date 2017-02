Jeg våknet i dag opp til følgende sjokkerende nyhet på NRK TV, både i form av en rulletekst og innslag i nyhetssendingen: «I Ap er bare 2 av 19 fylkesledere menn. De 17 andre er menn.»

Det sjokkerende er ikke den første del av meldingen, slik har det alltid vært, og det er visst veldig vanskelig å endre på. Nei, det er den andre delen av meldingen som er sjokkerende. Enten så tror NRK at lytterne er dumme, eller så er det NRK som er dumme. Begge deler er i mitt hode like ille. En skulle nesten tro det var en Trump-medarbeider som skrev det, nærmere bestemt pressetalsmann Sean Spicer.

En annen forklaring kan være den debatten om kjønnsidentitet som dukker opp med jevne mellomrom, for eksempel om vi skal fortsette med HAN og HUN eller gå over til HEN. NRKs presisering av at de som ikke er kvinner er menn, kan muligens også ses i denne sammenheng. Men ennå er det meg bekjent ikke gjort noen endring på dette området, så jeg tolker utformingen av meldingen som et utslag av at man hadde litt plass til overs da man skrev den.

Så kan man spekulere litt for seg selv. Hvordan ville NRK ha skrevet meldingen dersom vi hadde gått inn og forandret på bruken av han og hun, kunne vi da ha snakket om menn og kvinner i denne sammenhengen? Det tror jeg ettersom HEN kun er en grammatisk konstruksjon.

Jeg hadde en onkel som bodde oppe i bygda. Der gikk bruken av han (’n) og hun (a) litt om hverandre. Om dette eksisterer ennå, vet jeg ikke. Men de styrende i Oslo burde kanskje ta seg en tur for å studere fenomenet før de eventuelt bestemmer seg.

Selv vil jeg få problemer med HEN. For meg vil en endring her ha lite å si. Det blir litt som den nye tellemåten fra 50-tallet, den har ennå ikke festet seg hos meg. Kanskje må vi forandre dialekten også?