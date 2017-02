Kommunestyret i Namsos har oppnevnt to nye medlemmer og ett nytt varamedlem til hovedkomiteen for markering av 17. mai.

Aknan Bagad og Anja Brasøygård er oppnevnt som nye medlemmer etter Jarl Andreassen og Camilla Tiller som har sittet i to år.

Tom C. Prytz er oppnevnt som nytt varamedlem. Valgene gjelder for to år.

Fra før sitter Venke Heimdal, Linn Aunet Brøndmo og Silje Sandnes i komiteen, mens Marthias Mørkved er varamedlem.