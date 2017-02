Debatten om nye kommunegrenser har til tider vært ganske følelsesladet. Det snakkes fra sentralt hold om nødvendig tiltak for å sikre innbyggerne gode tjenester, mens det blant kommunepolitikere brukes uttrykk som overgrep og overkjøring av lokaldemokratiet.

Begge sider kan nok ha sine ord i behold.

Problemet er at Kommunereformen egentlig ikke er svaret på dagens og morgendagens samfunnsutfordring. Det grunnleggende problem er at det i de siste 50 årene har vært ført en distriktspolitikk som på ingen måte holder mål. Og det gjelder uansett regjeringskonstellasjon.

Kommunereformen er etter min mening mer et krisetiltak enn et framtidsrettet distriktsgrep. I mange distriktskommuner fødes det nesten ikke barn, og dermed blir livskraften og utviklingsevnen borte. Ser en på utviklingen i Nord-Trøndelag, og ikke minst i Namdalen, de siste 50 årene, er den rett og slett skremmende.

En gang livskraftige bygder og kommuner består i dag av tomme fjøs, enslige gamlinger i romstore hus, og treffer man på barn, er man heldig.

Det er derfor rett og slett politisk uredelighet av regjeringen og Venstre å hevde at Kommunereformen vil skape livskraftige kommuner. Sannheten er at distriktpolitikken som har vært ført, har tappet distriktene for barn og ungdom.

Ungdom ser ikke muligheter for et godt liv på bygda og flytter dermed til de store byene. Det vil de også fortsette med selv om vi får færre kommuner. Grepet er ikke større distriktskommuner. Grepet er en helt annen distriktpolitikk.

En politikk som gir unge mennesker framtidstro, også på bygda. Da kreves radikale tiltak, og ikke bare fine ord og fraser om bolyst og «By og land hand i hand.»

Fremfor alt kreves det ærlighet, innsikt og forståelse av samfunnsutviklingen. Og ikke minst erkjennelse.

Med dagens distriktpoilitikk dør bygda. Fødselstallene er ikke til å ta feil av.

Se på Leka. For 50 år siden ble det født 26 barn, i 2015 kun to. Eller Namsskogan, 43 barn i 1967, men kun tre i 2015. Over hele Namdalen er det katastrofetall, med kanskje ett unntak; Overhalla. Her er nedgangen i antall fødsler moderat.

Selv i byer som Namsos og Steinkjer er utviklingen urovekkende. Ser en utviklingen framover og over tid, bør det ikke være tvil om retningen, og hvor raskt og dramatisk utviklingen går.

Jeg undrer meg på hvorfor det er så få som kjemper for en bedre distriktspoilitikk? Eller har politikerne egentlig gitt opp? Hvorfor klarer ikke regionrådene å ivareta befolkningens, og især de unges, interesser på en bedre måte enn i dag?

Hvorfor krangler kommunene seg imellom hvem de skal samarbeide med, når grunnlaget for kommunens framtid er i ferd med å svinne helt bort? Er utviklingen blitt så trasig at vi helst ikke vil tenke på den?

For skjer det ikke en radikal kursendring, er det snart bare gamlinger igjen i Namdalen.

Antall fødte i 1967- 2015 (Statistisk sentralbyrå):

Leka: 26 - 2

Nærøy: 107 - 55

Vikna: 94 - 40

Flatanger: 33 - 4

Fosnes: 15 - 6

Overhalla: 63 - 54

Høylandet: 25 - 10

Grong: 46 - 24

Namsskogan: 43 - 3

Røyrvik: 8 - 3

Lierne: 32 - 10

Snåsa: 39 - 15

Namdalseid: 43 - 8

Verran: 58 - 22

Verdal: 188 - 147

Levanger: 280 - 240

Leksvik: 51 - 39

Frosta: 43 - 34

Stjørdal: 233 - 260

Meråker: 51 - 17

Namsos: 229 - 155

Steinkjer: 381 - 193