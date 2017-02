Regn og snø i Namdalen

Politiet har ikke mottatt noen meldinger fra Namdalen i natt.

Regn og snø

Yr.no melder at det vil bli overskyet med noe regn og snø i dag. Temperaturene vil ligge rundt null stort sett over hele Namdalen.

Slik ser tekstvarselet for Trøndelag ut i dag:

– Økning til sørøstlig stiv kuling utsatte steder. Skyet. Litt sludd eller snø. Fra i ettermiddag sørøst frisk bris utsatte steder. Litt sludd eller snø i Nord-Trøndelag, for øvrig skyet eller delvis skyet oppholdsvær.

– Ei dødsfelle

Dette kan du lese om i dagens papirutgave av Namdalsavisa:

Lastebil full av dynamitt i ulykke på Grong: Nå har naboene rundt den aktuelle svingen sett seg lei av ulykkene, og frykter at den kan bli ei dødsfelle.

Skei & PT og to namsosinger laget liv: Mellom 700 og 800 mennesker samlet seg i Bjørgan på lørdag for å høre de populære guttene som er kjent fra TV2-programmet "The Stream". Sammen med dem opptrådte namsosingene Kristoffer Lysgård og Sverre Sunde.

Liernes volleyball-jenter gikk på nok et tap i 1. divisjon: – Veldig bittert, sier trener John Arne Vestnor.