Støtte til fotballbane

Fosnes formannskap har bevilget 1.000 kroner i støtte til foreninga som jobber for bygging av fotballbaner for jenter og gutter i byen Kobane i Syria.

Foreninga ledes av tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal og det er rettet henvendelse til alle landets kommuner om å bidra for å gi barn og unge et tilbud i en by som er ødelagt av krigshandlingene.

Av søknaden går det fram at både Bodø, Vefsn og Notodden er blant kommunene som har sagt ja til å gi økonomisk støtte.