Straks siste frist

NAMSOS: Nå haster det med å bestemme seg for alle som har tenkt å søke plass i videregående skoler fra høsten. 1. mars er siste frist for ordinære søknader, og samtidig er det også siste frist for dem som vil søke formidling av læreplasser.

Ifølge vilbli.no stenger portalen kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist. Du kan ikke søke via internett etter at fristen er ute.

For søkere i Nord-Trøndelag kan det allerede nå, med tanke på å ha tilgang til internett i ferien, være verdt å merke seg følgende datoer: 7. juli – 1. inntak, 12. juli – svarfrist 1. inntak. 28. juli – 2. inntak, 2. august – svarfrist 2. inntak.