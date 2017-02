Fra industripark til settefisk

SKOGMO: Går alt etter planen starter Ristad i sin nye jobb 1. juni etter snart 11 år i stllingen som leder av industriparken på Skogmo.

– Av og til dukker det opp tog på perrongen det er interessant å stige på. Tilbudet og muligheten i Neptun Settefisk trigger meg, og jeg har valgt å takke ja til stillingen som daglig leder, sier Svein Egil Ristad.

Skogmo Industriselskap feiret i fjor høst sitt ti-årsjubileum, og har vokst betydelig siden Ristad tiltrådte som daglig leder da selskapet ble stiftet av flere industribedrifter på Skogmo i Overhalla. Ved oppstart var det et 20-talls selskaper og cirka 250 medarbeidere. Nå er det godt over 500 ansatte i de nærmere 40 selskapene som samlet har en omsetning på noe over to milliarder kroner.

Styret beklager

– Styret i Skogmo Industripark beklager at vår daglige leder gjennom hele selskapets historie velger å gå fra industri til oppdrett. Samtidig er vi trygg på at Neptun Settefisk AS får en dedikert og dyktig leder, sier styreleder Svein H. Karlsen i Skogmo Industripark AS.

Skogmo Industripark vil i nær framtid lyse ut stillingen som daglig leder. Ristad vil fungere i stillingen ut mai måned.

– Nærmere 11 år i en slik stilling er lang tid. I tillegg er det en intens oppgave å bidra til at små, mellomstore og store bedrifter skal utvikle seg og ekspandere. Nå vil vi konsentrere oss om å finne en dugelig og dyktig arvtager som kan gi Skogmo Industripark ny energi og nye ideer om hvordan vi sammen med bedriftene kan utvikle fellesskapet på Skogmo best mulig, sier styreleder Karlsen.

– Utrolig givende

Svein Egil Ristad innrømmer at det er med blandede følelser han nå skifter bransje.

– Jeg har hatt en utrolig givende, interessant og fin tid i utviklingsselskapet på Skogmo. Sammen med energiske og entusiastiske eierbedrifter synes jeg vi har fått til mye positivt. Nå når selskapet har etablert seg, og feiret sine første ti år - synes jeg det er riktig tidspunkt å la andre slippe til i en utfordrende og spennende stilling, sier Ristad.

Begge parter er innstilt på å få til en smidig overgang. Styret i Skogmo Industripark skal avvikle generalforsamling 15. mars kl. 18.00. Styreleder og øvrige som er på valg har svart positivt ja til å fortsette i styret, som nå starter arbeidet med å finne ny daglig leder til selskapet.