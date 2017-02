Vogntog kjørte av Fv 17

HØYLANDET: Et vogntog kjørte av vegen på Fv 17, like sør for Kongsmoen ved 17-tida tirsdag.

Årsaken til ulykka er ikke kjent, men ifølge tipser på stedet ser det ut til at kjøretøyet har kommet for langt ute i en sving, og mistet grepet på den snødekte vegen.

Vogntoget har tippet og ligger på siden nede i grøfta. Sjåføren skal ikke være skadet, og trafikken gikk som normalt forbi ulykkesstedet etterpå.

Men klokka 20.43 varslet Statens vegvesen at Fv 17 på stedet ville bli stengt på grunn av bilberging.