HØYLANDET: Et vogntog kjørte av vegen på Fv 17, like sør for Kongsmoen ved 17-tida tirsdag.

Årsaken til ulykka er ikke kjent, men ifølge tipser på stedet ser det ut til at kjøretøyet har kommet for langt ute i en sving, og mistet grepet på den snødekte vegen.

Vogntoget har tippet og ligger på siden nede i grøfta. Sjåføren skal ikke være skadet, og trafikken går som normalt forbi ulykkesstedet.