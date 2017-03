I Flatanger satser de tomflaskene

NAMSOS: Røde Kors mottok 32 millioner kroner fra lotteriet i 2016. Av det beløpet fikk Røde Kors i Nord-Trøndelag hele 160.000 kroner.

Siden starten i 2008 har Pantelotteriet bidratt med 156 millioner kroner til Røde Kors. Det betyr at lotteriet har blitt en av organisasjonens største inntektskilder. Halvparten av midlene går til Røde Kors lokalt.



Viktige midler

– Dette er fantastiske nyheter, sier daglig leder Hanne Kristin Guddingstua i Nord-Trøndelag Røde Kors.

– Pantelotteriet er blitt en viktig inntektskilde for våre lokalforeninger, og midlene bidrar til at vi kan hjelpe enda flere som trenger det, sier Guddingstua.

I Flatanger har Røde Kors kjøpt en ny beredskapshenger med utstyr til hjelpekorpset, en hjertestarter, samt telt, soveposer og klær til RØFF (Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv), en aktivitet for ungdommer mellom 13 og17 år.

– Deltakerne i RØFF får livsviktig kunnskap om førstehjelp og ferdsel i naturen, slik at de kan hjelpe venner og familie hvis uhellet skulle være ute. Det er også en fin arena for dem som ønsker et spennende og aktivt fritidstilbud. Alt dette har ført til styrket beredskap, økt antall frivillige og økt aktivitet, sier Guddingstua, som takker alle i Nord-Trøndelag som trykker på Røde Kors-knappen på panteautomaten.



Største butikk

På landsbasis brukes i gjennomsnitt 11 prosent av all pant som innsats i Pantelotteriet. Butikken med høyeste markedsandel i Nord-Trøndelag er Spar Flatanger, hvor 14,37 prosent av tomflaskene satses i lotteriet. Det genererte i fjor 26.688 kroner til Pantelotteriet.

Butikken i Nord-Trøndelag som skapte mest penger til Røde Kors' Pantelotteri er Rema 1000 Husbyfaret. Herfra kom det inn hele 96.781 kroner til lotteriet i 2016.

Siden starten i 2008 har 43 personer blitt millionærer i Pantelotteriet. Den siste som vant var en mann i 30-årene som trykket på Røde Kors-knappen på Kiwi i Elverum.



Topp 5 butikker i Nord-Trøndelag i markedsandel (andel av panten som satses i Pantelotteriet)

1. Spar Flatanger 14,37%

2. Meny Magneten 12,16%

3. Rema 1000 Moan 9,59%

4. Rema 1000 Inderøy 8,84%

5. Spar Grong 8,74%

Topp 3 butikker i Nord-Trøndelag i omsetning (bidrag til Pantelotteriet)

1. Rema 1000 Husbyfaret 96 781 kroner

2. Rema 1000 Rock City 67 977 kroner

3. Rema 1000 Hell 60 222 kroner

4. Rema 1000 Røstad 58 904 kroner

5. Kiwi Kirkegata Levanger 42 604 kroner