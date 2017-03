Russen er klare til kamp mot kreft

RØRVIK: Kreftforeningas bøsseaksjon, Krafttak mot kreft, blir nå gjennomført for 12. år på rad. Årets innsamlingsmål er 40 millioner kroner, og rødrussen fra YNVS er mer enn klare for å bidra.

– Det var ikke et spørsmål en gang, smiler Ida Nubdal Busch.

Tirsdag hadde de besøk av Petter Spolén fra Kreftforeningen, som fortalte litt om målene for aksjonen, samt at han delte litt av sine egne erfaringer med å ha kreft.

– Noen tenker at det ikke spiller noen rolle fra eller til om de går med bøsse. Men alle små bidrag gjelder, sier han, og forteller at fjorårets russ fra YNVS samlet inn hele 68.000 kroner.

– Russen er vår største samarbeidspartner. Til sammen samlet de inn 35 millioner kroner i fjor, sier Spolén.

I år går pengene til forskning på livsforlengende behandling og bedre tilbud til dem som lever med uhelbredelig kreft, og i Nord-Trøndelag skal 830 bøssebærere fra elleve skoler være i aksjon.

Russen fra YNVS kommer til å gå med bøssene i perioden 4. til 13. mars, og samtidig oppfordrer de næringslivet til å bidra i den digitale innsamlinga.

Onsdag 8. mars skal 121 russ ved Olav Duun VGS i Namsos gå med bøsser for kreftsaken.

– I fjor samlet russen ved Olav Duun inn 77.061 kroner. Årets russekull har vist et stort engasjement for aksjonen og jeg er spent på resultatet, sier Spolén, og legger til at det blir en egen aksjon på Namdalseid, og at frivillige gjerne må ta kontakt om de ønsker å gå med bøsser.