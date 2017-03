Satte spaden i jorda

ASPHAUGEN: Klokka 11.30 i dag var Fv 17-prosjektet offisielt i gang, da stortingspolitikere, fylkesråd, ordførere, representanter for Statens vegvesen og entreprenøren markerte anleggsstart ved anleggskontoret på Asphaugen.

I løpet våren skal to store entrepriser utlyses, brua over Beitstadsundet og deler av vegentreprisen inkludert to tunneler.

– Det har vært noen småstein undervegs, men nå er vi endelig i gang, kommentere en fornøyd stortingsrepresentant for Venstre -André N. Skjelstad under åpninga.

Budsjett for prosjektet i 2016 kroner er på 1,61 milliarder kroner.

Klart for utbygginga av Fv 17 og Fv 720 Første spadetak 1. mars Ventetida er over for gjengen som skal stå for Fv 17-prosjektet. 1. mars starter de opp maskinene.