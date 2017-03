Thomassen ikke nominert

TRONDHEIM: Nidaros bispedømmeråd har onsdag formiddag presentert listen over de fire kandidatene til å overta som biskop i Nidaros etter Tor Singsaas.

På forhånd var Dagfinn Thomassen lansert som en mulig kandidat. Han er kjent for namdalingene og har virket som prest og prost på flere steder i Namdalen - Flatanger, Ytre Namdal og sist som prost i Namdal prosti før han forlot distriktet og flyttet til Orkdal for å overta prosteembetet der.

Men da Agnes Sofie Gjeset fra Jøa - som er leder i Nidaros bispedømmeråd leste opp de fire kandidatene, var ikke Dagfinn Thomassens navn blant dem.

De fire kandidatene er:

Nils Åge Aune (51) er prost i Sør-Innherad prosti. Aune er inderøyning, han ble utdannet ved Fjellhaug skoler og Det teologiske menighetsfakultet og ordinert til prest i Sakshaug kirke i 1996. Han har bodd og arbeidet i Verdal siden 1995, og var sokneprest på Stiklestad før han ble prost. Aune har vært misjonær i Japan for Norsk Luthersk Misjonssamband, og feltprest på Steinkjersannan. Han har sittet i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter siden 2006.



Herborg Oline Finnset (55) er fra Sørreisa, og ble i 2017 innsatt som prost i Strinda prosti. Hun har tidligere vært domprost i Tromsø i 12 år, kapellan i Lenvik i Senja og residerende kapellan i Hammerfest. Finnset er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Oslo i 1988. Hun har bred erfaring fra arbeid med samisk kirkeliv, og har også vært med på å etablere og drive Tromsø Internasjonale Kirkefestival.



Ragnhild Jepsen (47) er domprost i Nidaros. Hun er fra Ål i Hallingdal, utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i Ål kyrkje i 1997. Jepsen kom til Nidaros domkirke som kapellan i 2000. Hun ble sokneprest i samme kirke tre år senere, og domprost i 2011. Før hun kom til Trondheim, var hun kapellan i Åmot i Hamar. Jepsen er styremedlem i Olavsfestdagene, Nidarosdomens guttekor og i «Evangelical Lutheran Church og Jordan and The Holy Land».



Kristine Sandmæl (47) er fra Moss, og er i dag prost i Lofoten. Hun er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet, og ble ordinert til prest i 1997. Hun har tidligere vært prostiprest i Lofoten, sokneprest i Sørfold og sokneprest i Vågan, Henningsvær og Gimsøy. Sandmæl er leder i Mellomkirkelig råd og har vært nestleder i Norsk kvinnelig teologforening.

Det er Kirkerådet som i løpet av våren skal utnevne ny Nidarosbiskop. De nominerte skal stemmes på og stemmefristen er 20. mars.

Deretter skal de tolv biskopene i Den norske kirke uttale seg om hvem de ønsker som ny biskop. I mai gjennomfører bispedømmerådet intervjuer med kandidatene, og i juni utnevner Kirkerådet ny biskop i Nidaros, skriver Adresseavisen.