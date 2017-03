Trine har voldsalarm: - Jeg må ha den med hele tida

NAMSOS: Det er VG som omtaler saken onsdag kveld.

Den markante politikeren fra Overhalla fortalte om dette på et folkemøte på Røst onsdag kveld.

Til de rundt 60 fremmøtte sa Skei Grande at debatten om avgift på plastposene kostet henne mye frihet.

– Jeg har gått rundt med politialarm siden. Jeg må ha den med hele tida, men akkurat her ute har jeg slått den litt av, sa Venstre-lederen ifølge VG.

Overfor avisa bekrefter Skei Grande at hun har vært utsatt for flere ubehageligheter i forbindelse med politiske utspill.

– I forbindelse med flyseteavgiften fikk jeg så kraftige drapstrusler at det blir rettssak mot vedkommende. Det forsterket behovet for å gå med alarm, sier Grande som overfor VG sier at hun prøver å la politialarmen styre minst mulig av livet sitt.