Valgte NTE som fiberpartner

STEINKJER: Totalt dreier det seg om 100 lokasjoner i Nord- Og Sør-Trøndelag som alle skal få fiberbredbånd.

– Vår visjon er at hele Trøndelag skal få fiber, og dette er et viktig steg for å oppnå det, sier adm.dir. Svein Olav Munkeby i NTE Marked AS.

Bredbåndskommunikasjon er i ferd med å bli en kritisk faktor for bosetting og næring. En utfordring er at det er noen som får og noen som ikke får, slik utvikles det et digitalt klasseskille i Norge.

– Med utgangspunkt i det fundamentet vi nå får, kan vi tilby fiberbredbånd til enda flere kommuner, bedrifter og privatpersoner omkring i fylket, sier Svein Olav Munkeby.

Det skal leveres fiberbredbånd til i alt 100 lokasjoner over hele Trøndelag, bl.a. videregående skoler, tannhelseklinikker og administrasjonsbygg. Det er ca 30 nye lokasjoner som får fiberbredbånd, og de som allerede har fiber får kraftig forbedret kapasitet.

– Dette bidrar til å bygge felles IT-løsninger for den nye fylkeskommunen. Derfor er dette er viktig steg i sammensveisingen til ett fylke, sier IT-sjef i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Glenn Paulsen.