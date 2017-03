Biblioteket berger

GRONG: Et samlet formannskap i Grong gikk torsdag inn for å bevilge 35.000 kroner til biblioteket i Harran. Dermed fortsetter kommunen med tilbud om bibliotek i butikk.

Det var SVs Steinar Sæternes som fremmet forslaget etter at rådmannen hadde foreslått å avvikle tjenesten fra høsten. Vedtaket tar utgangspunkt i en muntlig avtale mellom Coop og Grong kommune, der partene er enige om at kommunen betaler 105.000 kroner i året for bibliotektjenesten.

– Jeg er glad for at vi fikk reddet biblioteket. 35.000 kroner er en liten sum for å opprettholde bolyst i grenda. Men jeg frykter omkamp når neste års budsjett skal behandles, sier Sæternes.