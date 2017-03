Kvinne kritisk skadd etter vold

LEVANGER: Mannen fremstilles for varetekt i morgen, skriver Adresseavisen.

Politiet i Trøndelag fikk melding om voldshendelsen i Levanger like før kl 20.00 onsdag.

Kvinnen er sendt til sykehus i Levanger. Tilstanden hennes er kritisk, men stabil.

Politiet orienterte om saken under en pressekonferanse i Verdal klokka 13 torsdag.

Kvinnens ektemann er pågrepet og siktet for kroppsskade.

- Dette er siktelsen per i dag, så får vi vurdere om det er grunnlag for å utvide siktelsen, sier politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, Amund Sand under pressekonferansen.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å si noe om hva slags skader kvinnen skal ha blitt påført.

Kvinnen fikk førstehjelp på stedet da politiet ankom. Mannen ringte selv og varslet, sier lensmann Anne B. Ulvin i Levanger.

Hun beskriver at det var rolig på stedet da mannen ble pågrepet. Mannen er 27 år, mens kona er 20 år. Mannen har vært i Norge i tre år, mens kona nylig kom til Norge på familiegjenforening. Paret har ikke barn.