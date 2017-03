Lensmann Asklund er død

NAMSOS: Hans politikolleger i Nord-Trøndelag mottok denne uka det triste budskapet om at Asklund måtte gi tapt for kreftsykdommen og døde tirsdag, 60 år gammel.

Asklund var opprinnelig fra Stod, kom til Namdalen på 80-tallet og bosatte seg på Otterøya. Han har i sitt virke bekledt en rekke roller i politiet, politikk, kultur- og organisasjonsliv.

Han var i en lengre periode administrasjonssjef i gamle Namdal politidistrikt, Senterpartiets toppkandidat foran kommunevalget i Namsos i 2003, og general for revyfestivalen på Høylandet.

Asklund startet som lensmann i Namdalseid 1. september 2007 – en stilling han hadde inntil sin død.

Svein Ivar Asklund vil også huskes for sin store innsats for otterøyingenes ve og vel. De siste åra sto han i bresjen for å bevare «Heimen» og var med på å få overført bygget til lokalsamfunnet.

– Han var en veldig engasjert politimann, som ville innbyggerne i lensmannsdistriktet sitt det aller beste. Askund var opptatt av å få til de beste løsningene; at vi skulle gjøre vår jobb - og at folk samtidig var fornøyde, sier visepolitimester Sigbjørn Bjerkem til Trønder-Avisa.