Midt-Norsk Havbruk investerer på Island

NAMSOS: Selskapet med base i Ytre Namdal har besluttet å investere i lakseoppdrett på Island og har via en rettet emisjon gått inn som aksjonær i Fiskeldi Austfjarda HF (Ice Fish Farm, www.icefishfarm.is), melder selskapet.

Det er Midt-Norsk Havbruk AS sin vurdering at Island har naturgitte forutsetninger for betydelig lakseoppdrett, og at fjordene på Østkysten gir gode muligheter for en stor og bærekraftig produksjon.

Midt-Norsk Havbruk AS ønsker derfor å være med på å utvikle havbruksnæringen på Island, og vil bidra med kompetanse og kapital til å sikre at Ice Fish Farm bli en betydelig nasjonal aktør.

Ice Fish Farm har i dag lisens for en årlig produksjon på 11.000 tonn laks og ørret, og selskapet har innlevert søknader om lisenser opp til 51.000 tonn.

Selskapet driver oppdrett på Østkysten av Island, og er medeier i et smoltselskap samt et slakteri. Selskapet vil slakte sin første laks i 2017, og har en målsetning om å nå en produksjon på 15-20.000 tonn innen få år.