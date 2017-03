Tøff konkurranse for namdalingene

TOLGA: Ikke uventet ble Trym Malmo, Grong best plasseringsmessig. Han gikk et jevnt godt løp og ble nummer 64 i 15-årsklassen. I 16-årsklassen for jenter ble Nora Lerfald, Lierne nummer 66. Lerfald er eneste namdalske jente til start på Hovedlandsrennet.

Av gutta i 16-årsklassen ble Mats Tranås, Jøa best av namdalingene med 111. plass. Det i en klasse med 280 startende!

Ingen nordtrøndere plasserte seg blant de 10 beste første dag. Beste plassering fikk Simen Hegstad, Aasguten i 15-årsklassen, som ble nummer 15.

Jenter 16: 1) Helene Marie Fosseholm 15.23,6, 66) Nora Lerfald, Lierne 18.24,6.

Gutter 15: 1) 64. Trym Malmo, Grong 15.50,9, 164) Ådne Gjeitsund, Spillum 16.42,5, 183) Kristoffer Raudsepp Stuenes, Lierne 16.58,4, 249) Emil Elstad, Spillum 18.06,6, 270) Jonathan Devik, Spillum 18.53,3.

Gutter 16: 1) Kasper Herland, Hemsedal 18.28,4, 111) Mats Tranås, Jøa 21.15,3, 143) Martin Reppen, Spillum 21.40,0, 146) Vemund Trebostad Viken, Spillum 21.41,4, 177) Ola Estil Brissach, Lierne 22.10,0.