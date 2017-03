Tømmerbil kjørte på elg

Klokken 05.58 fikk politiet inn ei melding om at en tømmerbil hadde kjørt på en elg på Flott på Høylandet.

Heldigvis ble det ikke mer enn små skader på tømmerbilen.

Elgen døde og viltnemda er kontaktet, opplyser operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Kjetil Mollan.

– Ellers har de vært stille og rolig i Namdalen, sier han.

– Meget skuffende

– Signalene så langt tyder på at E6 mot nordlandsgrensa ikke er inne i Nasjonal Transportplan (NTP), og det er meget skuffende, sier ordfører i Vikna, Amund Hellesø til NRK Trøndelag.

Det har vært knyttet stor spenning til Nasjonal Transportplan (NTP) som blir lagt fram før påske. Nå ser det ut til at E6 fra Grong til Nordlandsgrensa ikke blir utbedret.

Det mener nevnte Hellesø og ordfører i Overhalla kommune, Per Olav Tyldum, vil gå ut over laksenæringa i Namdalen.

– Næringslivet vårt, og særlig laksenæringa, vil lide under å ikke henge med i utviklinga når det gjelder bygging av veier og andre transportsystemer, sier Tyldum til NRK Trøndelag.

- For ingenting har det så travelt som en død laks, følger han opp.

Likevel kan det komme noe positivt ut av det. For i går skrev stortingsrepresentant for Venstre, Andre Skjelstad, at NTP også inneholder gode nyheter for Namdalen i en sms til Namdalsavisa.

– Flere faktafeil

Dette kan du lese om i dagens papirutgave av Namdalsavisa:

Ny kommune kan koste bonden dyrt: Forslaget av sammenslåing av kommunene Vikna, Leka, Bindal og Nærøy kan koste bonden, Knut Arne Busch, 70 000 kroner i året.

Namdalske skijenter motiveres av gulljentene: Ane Appelkvist Stenseth lar seg ikke skremme av det skyhøye nivået hos Marit Bjørgen & co. I stedet gir det henne inspirasjon.

– Inneholder flere faktafeil: Sykehusdirektør Torbjørn Aas reagerer på flere faktafeil i Pasient- og brukerombudets årsrapport.