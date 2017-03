Nye grep førte til deltakerrekord

HØYLANDET: Før årets arrangement ble det gjort grep av arrangørene for å få med flere ut i sporet. Det lyktes de med.

For med ny vri på familieløypa, aktiviteter for barna, trylleshow, afterski, fest og ikke minst et strålende vær spennet hele 320 stykk på seg skiene og deltok på årets renn.

Det er ny rekord. Den tidligere rekorden var på 312 deltakere.

– Perfekt

Rennleder Knut Terje Årsandøy var meget fornøyd.

- Det er helt perfekt. Dette er vi meget fornøyde med, sa han etter rennet.

Sindre Finne vant herreklassen foran Truls Hjelsand og Johannes Tyldum.

I dameklassen var det Hild Sissel Vannebo som var raskest.