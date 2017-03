Tap mot serielederen

SKOGN: Serieleder Skogn ble for sterke for et sykdomspreget Kolvereid-lag fredag kveld.

Heimelaget vant til slutt oppgjøret med åtte mål.

– Jeg er fornøyd med resultatet med utgangspunkt i at vi har mye sykdomsfrafall i helga, oppsummerer trener Kirsti Fjær.

– Vi mangler bakspillere og har også med oss to 16-åringer som debuterer på seniornivå. I tillegg er det serielederen vi møter, sånn sett er det ikke så verst det vi leverer, forteller hun.

Lørdag ettermiddag er Flå motstander på bortebane for gultrøyene.

– Vi er forberedt på tøff motstand også i det oppgjøret, men er klare for kamp også får vi bare se hvordan det går, avslutter Kirsti Fjær.