Mannen som bare ble værende

For Andersen er jo nordlending. Fra Sortland, bosatt i Bø i Vesterålen da han i 1999 så en annonse i lokalavisa: Det var lyst ut en interessant jobb på Overhalla hotell.

– Jeg søkte på jobben, dro til Overhalla for å se nærmere på stedet og arbeidsplassen – og likte det jeg så, forteller Andersen.

Så, i høstferien pakket familien på fem bil og flyttelass og satte kursen sørover.

Tiårsjubileum i april

I fem år jobbet Andersen på Overhalla hotell før han skiftet beite.

– Nå har jeg jobbet hos JB bok og café i mange år. Ja, i april har jeg faktisk tiårsjubileum her, smiler Andersen som trives som plommen i egget.

Og plommer i egget blir det en del av. Andersen lager ofte mat og serverer kunder. Hver dag serveres både lunsjretter og middag, og Andersen forteller de har faste gjester som kommer for å spise flere dager i uka.

– Kundene gir uttrykk for at de liker maten vår, og det setter vi selvsagt stor pris på, sier Andersen.

Slo rot i Overhalla

Da familien Andersen kom til Overhalla i 1999, var det meninga at de skulle bli et års tid. I løpet av dette året hadde de tre guttene i familien slått rot. En hadde begynt fotballkarrieren i det lokale idrettslaget og de andre to drev også med ulike hobbyer. De hadde fått venner, trivdes på skolen og kort sagt slått rot.

– Dere hadde ingen tilknytning til Overhalla da dere kom?

– Nei, ingenting. Jeg hadde min mor og en bror i Trondheim. Kona er fra Bø i Vesterålen og selv kommer jeg opprinnelig fra Sortland. Men vi trivdes godt her hele gjengen, og det var ikke bare å bryte opp igjen når guttene hadde funnet seg så godt til rette, mener han.

Et sosialt dyr

Om Andersen sies det at han kjenner alle og prater med alle. Ifølge ham selv stemmer det godt. Han liker det sosiale med å jobbe på kafeen og er godt kjent med mange av kundene.

– Om sommeren kommer det innom laksefiskere jeg kjenner fra tida på hotellet. Da deles det fiskehistorier, og jeg får høre hvor mye laks de har fått denne gangen. Og vi har faste kunder som kommer hver dag. Om morgenen kommer det en gjeng med bønder, mens ei gruppe litt eldre damer kommer ved lunsjtider og blir sittende utover dagen. Jo, du får et bredt kontaktnett når du har en slik jobb, slår han fast.

Andersen understreker at han både er butikkansatt og kafemedarbeider. Hos JB bok og café lager de mat og selger bøker om en annen.

– Og så trives vi godt i lag, Lasse Jenssen og jeg. Det har også sitt å si for at jeg koser meg så på jobb, mener han.

– Er du aktiv på fritida?

– Nei, det skal jeg ikke skryte på meg. Jeg har ei kone som har cerebral parese, så når jeg kommer heim, vier jeg mye av min tid til henne, svarer han.

– Hva gir jobben deg?

– Kontakt med menneskene i Overhalla. Jeg får mitt sosiale behov dekket gjennom jobben og jeg setter utrolig stor pris på det.

– Til slutt. Hva er den fineste plassen i Namdalen?

– Det er flere steder: Namsos med sjøen, utsikten fra Klompen. Sørsida og mange plasser ved elva, og Skogmo. Hele regionen er i grunnen fin.