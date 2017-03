Mattilsynet jobber med ny PD-strategi

NAMSOS: Dette er to av forslagene i en ny forskrift for Pankreas Disease (PD) Mattilsynet jobber med.

Høringsforslaget om forskriften ble oversendt fra Mattilsynet til Nærings- og fiskeridepartementet 17. februar, skriver nettstedet IntraFish. De har fått innsyn i forslaget, samt flere tilhørende dokumenter.

Det har lenge vært kjent at Mattilsynet har jobbet med en nasjonal PD-forskrift, som skal ut på høring. I dag forvaltes PD gjennom to forskrifter – en for Vestlandet (til Hustadvika), og en for Midt-Norge.

Vil beholde grensa ved Buholmråsa

Mange aktører, særlig i Nord-Trøndelag, har over en periode vært aktive med å flagge sitt syn i PD-saken. Ett av stridstemaene er den såkalte PD-grensen, som i dag går mellom Nord- og Sør-Trøndelag, og strategien med «stamping out» nord for grensen, skriver IntraFish.

Ny forvaltning av Pankreas Disease – Namdalskysten får blø Dypt urettferdig Innspill

Oppdrettsnæringa svarer Mattilsynets direktør Bjørn Røthe Knudsen Mangelfull dokumentasjon

Av utkastet, fremgår det at to hovedmål er foreslått for den fremtidige PD-forvaltningen;

1. Hindre spredning av PD nordover og sørover fra PD-sonen

2. Begrense konsekvensene av PD i PD-sonen, og legge til rette for at flest mulig anlegg innnefor PD-sonen er fri for sykdommen.

Mattilsynet oppsummerer forslaget til forskriften slik (direkte gjengitt fra dokumentet):

Forskriften deler landet inn i tre soner; en PD-sone der PD er endemisk og to overvåkningssoner der PD normalt ikke forekommer:

PD-sonen går fra fylkesgrensen mellom Vest-Agder og Rogaland til Buholmråsa i Sør-Trøndelag.

Overvåkningssonen i sør går fra fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-Agder og østover til grensen mellom Norge og Sverige.

Overvåkningssonen i nord går fra Buholmråsa i Sør-Trøndelag og nordover til grensen mellom Norge og Russland.

Akvakulturanlegg i overvåkningssonene som får påvist PD (SAV2 og SAV3) må slakte ut eller destruere fisken så fort som mulig. Mattilsynet kan tillate at fisken flyttes til PD-sonen dersom smitterisikoen er lav. Dette viderefører dagens praksis.

Akvakulturanlegg innenfor PD-sonen nord for Hustadvika i Møre og Romsdal som får påvist SAV3, må slakte ut eller destruere fisken som fort som mulig. Dette viderefører dagens praksis.

Alle akvakulturanlegg i hele landet, med unntak av settefiskanlegg som ikke benytter sjømat, må teste fisken for PD (SAV) hver måned.

Forbud mot å flytte sjøsatt fisk innen PD-sonen, med mindre flyttingen er en del av en godkjent driftsplan.

Brønnbåttransport av settefisk innenfor PD-sonen må skje med båter som er dedikerte til settefisktransport.

Forbud mot å transportere levende fisk med brønnbåt ut av PD-sonen, både settefisk og slaktefisk.

Forbud mot å transportere fisk til slakt over Hustadvika i Møre og Romsdal.

Brønnbåter, servicefartøy og utstyr må rengjøres og desinfiseres før de forlater PD-sonen.

En utvidet hjemmel til å pålegge vaksinering mot PD.

Årsaken til at Mattilsynet ønsker en nasjonal strategi for PD er at fiskesykdommen gir oppdretterne store tap og problemer med leksporten til enkelte land.

Ifølge Mattilsynet koster PD oppdretterne i Sør- og Midt-Norge 1,5 – 5,54 milliarder kroner i året.

Nærings- og fiskeridepartementet regner med at forlsaget på nye forskrifter kan sendes ut før påske.