Opplagsøkning for NA

NAMSOS: Nå håper ledertroikaen Kim Riseth, Martin Fossland og Eva Meidal at perioden med en smule tekniske problemer avisa har hatt i høst skal være over. På slutten av fjoråret ble datasystemene lagt om, hvilket resulterte i innloggingsproblemer på eavis for mange.

Takk for tålmodigheten

– Vi ønsker å rette en stor takk til våre tålmodige lesere som har stått oss bi tross mange tekniske problemer både med innlogging og med leveranser av lørdagsavisa, sier sjefredaktør og administrerende direktør Kim Riseth.

Han synes det er grunn til å feire at opplagstallene øker for første gang på veldig lenge.

– Vi får flere lesere, og flere vil betale for innholdet vi leverer. Det vitner om at vi har lyktes med å tilby alt stoff digitalt. Vi opplever også at leserne er lojale og opptatt av innholdet vårt, og det setter vi stor pris på, sier han.

Også lesertallene hadde ei økning på 1.000 i fjor til 30.000. Økninga kommer på mobil og nett. Og som om ikke det var nok, inntektene økte også i 2016. Resultatet viser en million kroner over budsjett på opplagsinntektene.

Lanserer ny app

De tekniske problemene skal nå være en saga blott. NA har denne uka lansert en ny eavis-app, og dermed skal innloggingsproblemene være historie.

– Dessuten vil lesekvaliteten på mobil og nettbrett bli forbedret, sier digitalsjef Martin Fossland.

– I tillegg skal de digitale gratulasjonsmulighetene igjen være operative fra midten av mars. De har vært nede siden midten av oktober, opplyser markedssjef Eva Meidal.

Feirer oss selv i år

At NA i 2017 er 100 år skal ikke gå upåaktet hen. En færing som skal seile nedover kysten er allerede under bygging. Leserne er invitert med til USA for å tråkke opp fotsporene etter Hans Barlien.

– Det er bare noe av det vi gjør i år. 2017 er året for å bygge stolthet og identitet til stedet vi kommer ifra. Det er viktig for å kunne ha 100 år til i Namdalen, sier Riseth.

– Ja, hvor er NA om 100 år?

– Vi er fremdeles her, og står sterkt i folks bevissthet. Vi leverer fremdeles et innhold folk vil ha, forsikrer sjefredaktøren.