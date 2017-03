VM-klar på snap

NAMSOS: – Egentlig visste jeg ikke når uttaket skulle komme. Men så fikk jeg en snap fra en jeg kompis om at vi begge var tatt ut til junior-VM. Da måtte jeg sjekke eposten min for å få endelig bekrefetelse. Da jeg åpnet eposten fant jeg ut at det stemte, sier namsosingen, som skal konkurrere i grenen slopestyle i italienske Val Mamenko 6. april.

– Hvordan er det å være VM-klar?

– Det er kult. Jeg ble veldig glad da jeg fikk beskjeden. For å være med i VM har egentlig alltid vært et mål. Derfor er det så kult å få det til, sier han.

Landslagsledelsen signaliserte at de tre beste fra norgescuprankinga skulle få billett. Ettersom Schjerve leder rankinga i juniorklassen, var det ingen tvil.

– Dette ble en grei mandag, sier han muntert.

– Hvordan skal du forberede deg til VM?

– Jeg må prøve å stå mye på ski i tida framover, og prøve å lære nye triks, svarer han, som fyller 17 år 16. mars.

– Hvilke forhåpninger har du i VM?

– Jeg har ikke kommet så langt at jeg har rukket å tenke over det. Men jeg vil selvsagt gjøre det så bra som mulig.