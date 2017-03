– Avgjørende for at vi skulle satse videre

OVERHALLA: For tre år siden tok hun over drifta av gården på heimplassen. Hun sluttet som operatør hos Pharmaq, og rett før jul kunne Mona Therese Solum og Jan-Arild Grande flytte inn rundt 40 melkekyr i et helautomatisk fjøs i Overhalla.

Jan-Aril jobber som mekaniker hos Pharmaq, men fra 1. mai skal også han også ikle seg fjøsstøvlene på heltid.

7,5 millioner kroner

– Vi har brukt lang tid på å planlegge dette, og vi har bare blitt mer og mer klar på at om vi skal satse fullt ut, og hvis vi begge skal klare å leve av dette, da er vi nødt til å kjøre på, sier Solum.

7,5 millioner kroner er brukt til å få opp det nye fjøset på rundt 730 kvadratmeter, som er helautomatisk og har plass til 60 melkekyr.

– Vi har ei melkekvote på 420 tonn, forklarer Mona Therese.

– I første omgang skal vi prøve oss med de kyrne vi har nå, og så får vi se hva som skjer med melkekvota. Det er det som avgjør om vi skal øke antall kyr, fortsetter Jan Arild.

I Namdalen satses det mye på ombygging og bygging av nye fjøs. Innovasjon Norge deler årlig ut investeringsstøtte og lån til tradisjonelt landbruk i Nord-Trøndelag. I 2016 hadde de 33 millioner kroner i tilskuddspotta for tradisjonelt landbruk og 11 millioner til tilleggsnæringer til landbruket i Nord-Trøndelag. Nord- Trøndelag er det fylket med høyest støttebeløp totalt, tett fulgt av Oppland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Mona Therese og Jan-Arild føyer seg inn i rekka av aktive gårdsbruk i Namdalen som har fått investeringsstøtte fra Innovasjon Norge.

Større bruk

– Denne støtteordninga var helt avgjørende for at vi valgte å satse. Det var også avgjørende for at vi kunne få lån i banken. 7,5 millioner kroner er mye penger, sier de.

Paret søkte om 750.000 kroner, som er maksgrensa for hva du kan søke om i støtte, noe de også fikk.

– Vi ser jo utviklinga som går i retning mot at om du skal satse, da må du bli større. Derfor valgte vi å gjøre akkurat det, forklarer Mona Therese.

Lisa Salin Brøndbo, finansrådgiver for landbruk i Innovasjon Norge, forteller at det er rift om midlene de deler ut, og allerede høsten 2016 var midlene for året delt ut. Det kom totalt inn 75 søknader i 2016. Av disse ble 59 innvilget.

– Totalt utløste tilskuddene investeringer på 259 millioner kroner, forteller Brøndbo.

De aller fleste som søkte om investeringsstøtte søkte støtte til melkefjøs, tett fulgt opp av fjøs for storfeproduksjon. Det ble også gitt støtte for sauefjøs.

I en oversikt laget av Innovasjon Norge over hva de enkelte kommuner har fått tildelt i støtte til landbruket de seks siste årene, utmerker namdalske kommuner seg positivt.

– Det er noe som tyder på stort engasjement og stå-på-vilje blant gårdbrukerne, dette er også et inntrykk vi i Innovasjon Norge har, sier Brøndbo.

Hos Mona Therese og Jan-Arild er optimismen for framtida stor.

– Selv om vi har et helautomatisk fjøs, er det nok å henge fingrene i. Om vi ikke hadde vært optimistiske, ville vi ikke satset slik vi gjør, mener de.

Prioriteringene for hvordan midlene i nord-TYrøndelag skal fordeles, gis av Fylkesmannen. I fjor ble det bevilget 66 millioner kroner i lån til investeringer i landbruket i Nord-Trøndelag.