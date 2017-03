Hoppglede i Granåsen

NAMSOS: I strålende solskinn tirsdag formiddag besøkte hele Vestbyen barneskole Namsos skisenter, og i hoppbakken har frivillige lagt til rette for hopping på alle nivå.

– Vi har vært her siden klokka åtte i dag, og det er moro at så mange våger seg i hoppbakken. Det at ungene får prøve seg i tidlig alder er gull verdt, sier ildsjel Øyvind Moen mens han skuer mot bakkene der de ivrige elevene er i full sving.

– Nå har alle kommunens skoler vært her på hoppdag, og kanskje dukker noen av dem opp på hopptrening, hvem vet? legger han til.

Mens Are Fossheim og Isak Skorstad Mortensen prøvde seg i de større bakkene, var det flere som prøvde seg i de litt mindre bakkene.

– Det har blitt tre-fire hopp i dag. Jeg falt skikkelig en av gangene også, men det gikk fint, forteller Mia Elise Wærnes Moe.

– Det gjelder å reise seg for å prøve på nytt, sier Oda Marie Hamnes Holm som også prøvde seg gjentatte ganger i bakken.

Som i alle hoppkonkurranser var det også i skisenteret en ivrig heiagjeng til stede.

– Hvem heier dere på i dag?

– Alle sammen! svarer Mali Bromseth Lindseth (6) før hun brått snur seg for å følge med hva som skjer i den nest minste bakken i Granåsen.

Mer har ikke heiegjengen å si, for når man heier på alle har man ikke tid til å snakke så mye med journalister.

Rektor Sveinung Aagård fulgte nøye med sine elever som svevde nedover i de forskjellige bakkene med forskjellige størrelser.

– Utedager som dette er noe vi prioriterer. Og når vi først drar skal alle være med, fra minst til størst.