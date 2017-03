Kun ei melding i politiloggen

RØRVIK: Det har vært ei rolig natt til tirsdag. I politiloggen er det kun ei melding fra Namdalen.

– I elleve-tida mandag kveld fikk vi melding om en beruset person i sentrum i Namsos, forteller operasjonsleder Sagen.

– Vi dro ut for å se etter han, men fant ingen.

Ellers har det vært svært rolig i Namdalen forteller politiet, som natt til tirsdag fikk melding om tyveri av en blå Volvo 940 fra en adresse i Steinkjer.

Bilen har registreringsnummer XD65719, og politiet ønsker tips i saken.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om nærøymannen Alf Reidar Sandstad som har designet en oljeinstallasjon med en verdi på 4,2 milliarder kroner. Plattformen er nå på tur fra Kina til Nordsjøen.

Du kan også lese om at Dagfinn Thomassen er på full fart inn i bispe-kabalen i Nidaros.

Trønder-Avisa skriver om at Nicklas Bendtner er klar for Rosenborg, og de skriver om at det nå er høysesong for hodelus.

– Mandag startet den nasjonale kampanjeuka mot hodelus, og Folkehelseinstituttet oppfordrer alle til å sjekke om man har lus.

I 2014 og 2015 ble smørerne utskjelt. Etter VM hylles Kvemo & co. – En rå opplevelse Even Kvemo, Iver Tyldum og de andre norske smørerne hylles etter ski-VM. «Førstereismannen» Kvemo beskriver VM som en rå opplevelse.

På adressa.no kan du lese om at Den kulturelle skolesekken fjerner skrekkfilm fra sitt faste opplegg etter at sjuendeklassinger fra Trondheim ble så redde at de ikke fikk sove.

Toppsaken på VG tirsdag morgen er at Donald Trump har planen klar for hvordan han skal skrote og erstatte Obamas helsereform.

170 deltakere i Nærøysundlekene. Nå peker alle piler riktig veg. Alle tiders opptur Med 170 deltakere i Nærøysundlekene, mange klubber over hele fylket og stor sportslig framgang, peker alle piler oppover for svømmesporten i fylket.

Været

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag tirsdag:

Søraust stiv kuling utsatte steder, fra i ettermiddag liten kuling. Ellers stort sett pent vær.

I Namsos og Rørvik er det meldt en minusgrad tirsdag, i Grong melder det tre minusgrader, mens det i Nordli melder åtte minusgrader. Felles for hele Namdalen er at det fortsatt melder strålende sol.

Gledelig framgang og gode tall sammenliknet med konkurrentene Opplagsøkning for NA NA har økt opplaget sitt med 323 til 10.413. Det er det grunn til å juble for etter mange år med nedgang i opplagstallene.