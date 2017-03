Slik gikk det med avisene i fylket i 2016

NAMSOS: Mediebedriftenes Landsforening (MBL) gir hvert år ut opplagstallene for landets aviser. Opplagstallene er en beregning som gjøres likt for alle aviser, hvor man kommer fram til et opplagstall basert på antall lesere og inntekter avisene tjener på betalende lesere.

Daglig når mediehusene 83 prosent av befolkningen over 12 år. Andelen som leser papirutgavene faller fortsatt, og er nå på 49 prosent. 62 prosent leser avisenes nettutgaver og 42 prosent leser mobilutgavene.

Økte med to prosent

Avisenes nettaviser økte med to prosent fra 2015 til 2016, mobilutgavene økte med 2,7 prosent, mens papirutgavene falt med 12,8 prosent. For mediehusene samlet er tilbakegangen på 3,7 prosent.

Norges fem største mediehus i samlet leserdekning er:

VG (2 358 000) Dagbladet (1 476 000) Aftenposten (1 214 000) Dagens Næringsliv (513 000) Bergens Tidende (316 000).

For første gang på mange år kan mange titler vise til opplagsfremgang, 92 av 228 titler (41 prosent) fikk opplagsvekst i 2016, inkludert Namdalsavisa.

Digitalabonnement økte mest

Opplagsutviklingen er fortsatt preget av overgangen fra papir til betalt digitalt abonnement. Av totalopplaget var 63 prosent komplettabonnement (både papir og digitalt). Men den største økningen har andelen rene digitalabonnement (fra 7,5 prosent til 12,9 prosent).