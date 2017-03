Tilbyr treningsprogram til alle

NORDLI: – Hvis dette fører til at noen flere går Flyktningerennet og får glede av å holde kroppen i form, så er det verdt arbeidet, sier libyggen.

Misforstått om trening

Som sønn av rennleder Eva Westum Kveli, og oppvokst midt i Flyktningerenn-traseen, har han alltid hatt et helt spesielt og nært forhold til rennet, som han selv alltid må ha med seg.

I vinter kommer han tettere på rennet enn noen gang, da han gjennom Flytkningerennet har tatt på seg rollen som «sjeftrener» for de som ønsker hjelp.

På heimesiden til rennet finner du nemlig treningsprogram som alle kan følge, enten du er utrent, litt trent eller veltrent.

I programmet er det økter både med rolig trening, intervalltrening og styrketrening.

– Mange tror trening må være veldig hardt. Du trenger ikke trene fem dager i uka, to timer hver gang og ha det tøft og brutalt for å gå fortere på ski, smiler han.

Han er opptatt av struktur.

– I hver uke er det satt opp fem økter i priortiert rekkefølge. De som vil trene tre økter, tar de tre første . De som trener fem tar alle, i rekkefølge. Det handler om variasjon og ikke minst få struktur på trening, sier treneren.

– Jeg er heller ikke så opptatt av bevegelsesmåten, selv om det selvsagt er lurt å gå en del på ski når man skal gå Flyktningerennet. Men øktene kan gjøres på sykkel, med joggesko eller gåturer med staver. Det er opp til hver enkelt. Også lengden på øktene velger man selv, men jeg har satt opp forslag til hva man kan gjøre.

Aldri for sent

Med fire uker igjen til rennet, frykter kanskje noen at «løpet er kjørt» med tanke på å få en god form til rennet.

– Vi kom litt sent i gang, men det er aldri for sent å starte. Det er fortsatt noen uker igjen til rennet, og bruker man tida godt får man et grunnlag til å gå en av distansene, sier Kveli.

– Samtidig så trenger jo ikke Flyktningerennet være et «endelig mål», men en motivasjon til å komme i gang med treninga, og så fortsette med jevnlig mosjon etterpå. Det er jo det viktige, legger han til.

Som tidligere hardtsatsende idrettsutøver vet han at nettopp det å sette seg et mål, kan være fornuftig.

– Det gir litt ekstra motivasjon når man har noe bestemt å sikte mot. Men om målet er å slå naboen, gjennomføre Flyktningerennet eller få en bedre opplevelse, kommer på det samme. Det viktigste er at man selv har ei målsetning med treningsarbeidet, sier Espen Kveli.

Beste resept

Kveli har mastergrad i idrett- og bevegelsesvitenskap, og vet derfor viktigheten av å mosjonere.

– Det er få medisiner på resept som gir så god effekt på kroppen som mosjon, sier han.

PS! Treningsprogrammet finner du på Flyktningerennets heimeside.

PS2! Flyktningerennet arrangeres 1.-2. april.