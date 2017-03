Vrak bilen før 21. mars

SKAGE: Fristen for å betale årsavgifta på bilen din går ut 20. mars i år. Har du en bil som du skal kvitte deg med og ikke gjør det før etter at fristen for betaling har gått ut, må du betale årsavgifta.

Bjarne Brøndbo og de ansatte hos Bil1Din på Skage går ei travel tid i møte den kommende uka.

– Vi vet at det kommer til å komme en del folk som skal vrake bilene sine tett opp mot fristen for betaling av års- avgifta. Erfaringsmessig ser vi at det godt kan komme opp mot 25 til 30 biler inn i snitt per dag på det meste, forteller Bjarne Brøndbo.

Gjenbruk

I Namdalen er det kun på Skage og i Ytre Namdal du kan levere bilen din til vraking.

I fjor ble det levert totalt 864 kjøretøy ferdig presset fra bilopphuggeriet på Skage. Disse tilsvarer 980.600 kilo.

– Det er her kun snakk om det vi kaller komplekst metall. Det vil si at kjøretøyene er ferdig strippet for miljøavfall og liknende. Fra 2015 har det vært krav om av 95 prosent av materialene fra bilen som leveres til vraking skal gjenbrukes. Da har vi tre forskjellige typer disponering. Du har materialgjenvinning, som vil si at det blir gjenvunnet slik at de ulike materialene kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. Så har du gjenbruk, som er vårt største fokusområde-. Ei bildør brukes som bildør og så videre. Til slutt har du energigjenvinning. Det betyr at avfallet blir brukt til energi, forklarer Brøndbo.

Rapporter

Han forteller at det også stilles krav til at alt som tas fra en bil skal kunne spores tilbake.

– Vi fører hele tida oversikt og rapporter over det som fjernes av miljøavfall fra bilene. Antallet katalysatorer for eksempel, som tas fra bilene, skal samsvare med antallet biler vi har tatt inn. det samme gjelder dekk og stort sett alt, sier Brøndbo.