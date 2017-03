«Ove» møter fulle saler

NAMSOS: Om ei lita uke står Sven Nordin på scenen for å framføre stykket «En mann ved navn Ove» foran en fullsatt sal i Kulturhuset i Namsos.

Onsdag morgen var det kun tre seter ledige til forestillinga 15. mars. Riksteatret tar også turen til Kolvereid og Kulturhuset i Nærøy 17. mars. Her er også interessen god, med godt over to tredeler av billettene solgt unna.

Nominert til Oscar

Romanen «En mann ved navn Ove» av Fredrik Backman har solgt 130.000 eksemplarer bare i Norge. Historien om Ove ble også en suksess i overgangen til film og teater i Sverige i fjor. Mens filmen ble nominert til Oscar for beste fremmedspråklige film, er teaterversjonen sett av over 60.000 i nabolandet.

Når Riksteatret nå turnerer med den norske teaterversjonen, er det med en av Norges mest folkekjære skuespillere i hovedrollen.

Alle naboers skrekk

Sven Nordin tolker rollen som Ove, som er 59 år og kjører Saab, er sur og tverr og alle naboers skrekk. Men under den innbitte overflata skjuler det seg en ensom mann som sørger over tapet av sin kone.

– Reisa fra gretten gubbe til et sammensatt og sårbart medmenneske er vakker, har Sven Nordin sagt om rollen.

Regien er ved Bjarni Thorsson, som tidligere har hatt suksess sammen med Nordin i forestillingene «Hulemannen» og «Pappaen».

I likhet med den svenske har den norske versjonen blitt godt mottatt av teateranmelderne. Etter den trønderske premieren i Oppdal kulturhus mandag, trillet Adresseavisens Ole Jacob Hoel terningen til fem prikker og beskrev forestillinga som en «triumf».