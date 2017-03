– Yoga styrker oss

NAMSOS: Grete Lian på Inspira og instruktør Marianne Kristensen har møtt opp for å gi en håndfull kvinner en alternativ markering av 8. mars.

I en to timer lang økt skal det fokuseres på kundalini yoga, en eldgammel yoga-form som Kristensen kaller et kinderegg.

– Det styrker oss fysisk, det inkluderer sinnet vårt gjennom meditering og det er en spirituell del som handler om sjela vår. Gjennom denne yoga-formen får man dekket hele det menneskelige behovet, sier Kristensen.

Mange oppdager yoga

De to kvinnene har begge yoga-klasser og opplever et rush av spesielt kvinner som vil delta.

– De har oppdaget at yoga er et fantastisk verktøy, nikker de.

De synes yoga går rett inn i budskapet på den internasjonale kvinnedagen.

– I yogaen er kvinnen utrolig viktig, for ikke å si viktigst. Det er hun fordi hun har den skapende kraft og kan lage nytt liv. Vi ser det også som vår plikt å ta vare på livet, på familien, på moder jord og naturressursene, sier Kristensen og Lian.

Når det gjelder kundalini yoga styrker det både hormonsystemet og nervesystemet. Og det virker ifølge Kristensen fort.

– Og så har man det aspektet at man ikke trenger å være sylslank og veldig smidig for å ha nytte av yoga. Man bruker kroppen sin som den er. Det viktigste er at man får puste.

Mange travle damer

Grete Lian var den som tok initiativ til 8. mars-yoga på Inspria. Hun viser til at damer av i dag trenger et pusterom, de trenger en ventil.

– Damene er så travle, de lever under et stort press, et konstant trykk. Mange går på autopilot. De tør ikke kjenne etter om de er stressa eller lei seg. Mange ganger ser vi at tårene triller etter ei yoga-økt. Da får de kjent på hvor slitne de er, hvor godt det gjør å få en pause. sier hun og fortsetter:

– Kvinner i dag går ut i spagaten i forhold til alt de skal gjøre og alt de skal være. De kobler inn supergiret og tar to paracet når hodepina kommer snikende. For dem er yoga et friminutt.

Kristensen nikker. Mange damer trenger å styrke seg. Det er så mange ting i verden vi føler oss maktesløse overfor: Hvit slavehandel, misbruk av barn.

– Vi trenger styrke både fysisk og mentalt i møte med livet, sier Kristensen og Lian.