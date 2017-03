Håper på 500 til start

OVERHALLA: – Når vi 500 påmeldte er vi kjempefornøyd, sier Aunet og legger til at det har blitt arbeidet intensivt av skientusiaster i Overhalla for å få klar løypa til Namdalens nest største turrenn der løperne starter på Gimle i Overhalla og ender opp i Skage.

– Vi har vært en god gjeng som har holdt på, og vi skal fortsette finpussen av løypa til rennet går av stabelen på lørdag formiddag, sier Aunet.

– Arbeidet har hovedsakelig gått ut på å frakte snø til steder der det mangler. Og det er enkelte steder vi har blitt nødt til å fjerne en del kvist for å lage plass til løypa. Det har vært mye arbeid, erkjenner han.

Bytter dag

Det tradisjonsrike turrennet som har blitt arrangert siden i 1940, blir vanligvis avholdt søndag. Men i år skal turrennet altså gås på lørdag. Starten blir også flyttet en kilometer lenger nord, noe som gjør at rennet blir 25 kilometer i stedet for 26.

Mangel på snø har ifølge Aunet ført til spekulasjoner på om det blir renn eller ikke. Men renn blir det, helt sikkert.

– Ja, det blir det absolutt. Og onsdag fikk vi dekket området med minst snø. Så vi er i rute, forteller han.

Fjorårets utgave av Nordfjellrennet var preget av regn, og deltakelsen deretter. I år ser værmeldinga langt lysere ut, da det melder sol og en temperatur rundt null grader i området. Nå håper Aunet på at opp imot 500 skal ta med seg skiene og ta turen.

Distanser for alle

At Nordfjellrennet i år skal arrangeres på en lørdag, tror rennlederen nødvendigvis ikke er noen ulempe.

– Det er kretsen som bestemmer dato, og i år ble det på en lørdag. Det kan jo by problemer med tanke på at noen kanskje jobber, men samtidig er det for noen en ypperlig mulighet til å ta med familien på en fin lørdagstur.

For dem som har lyst til å gå litt kortere finnes det også mulighet for det.

– I tillegg til hovedløypa på 25 km har vi også distanser på 11, og 6 km. Disse starter henholdsvis i Svarlia og på Vannebo. Dette er fine og flate traseer for dem som ønsker å gå litt kortere, sier han.

Aunet håper også på å finne nye navn på deltakerlista.

– Vi håper jo at folk fra for eksempel Innherred tar turen. Vi har fått signaler om at det er ganske stor interesse for Nordfjellrennet også utafor Namdalen. Men det kanskje aller viktigste er at overhallingene kjenner sin besøkelsestid. Vi går jo for å være en rimelig sprek kommune, smiler Aunet.